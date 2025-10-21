Inter mercato si osserva un altro Sucic | è il cugino di Petar

Inter mercato. Dopo aver scommesso con successo su Petar Sucic, il giovane centrocampista croato che si è rapidamente inserito nello schema tattico di Cristian Chivu, l’Inter continua a guardare con interesse al mercato balcanico. Questa volta, nel mirino dei nerazzurri c’è Luka Sucic, talento classe 2002 della Real Sociedad, giocatore in ascesa nel panorama europeo e già protagonista con la nazionale croata. Il nome non tragga in inganno: Luka e Petar non sono fratelli, ma cugini e condividono ruolo e origini. Entrambi rappresentano quella nuova generazione di centrocampisti croati capaci di unire tecnica raffinata, visione di gioco e intensità, qualità che da sempre fanno la differenza nel calcio moderno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it