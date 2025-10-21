Inter Materazzi non ha dubbi | I nerazzurri sono squadra più forte in Serie A Champions? Il trionfo lo si gioca dopo Natale E su Akanji dico che…

Inter, l'ex difensore ha parlato ai microfoni del 'Corriere dello Sport' analizzando nei dettagli il campionato dei nerazzurri e non solo. Marco Materazzi, leggenda dell'Inter e del calcio italiano, ha espresso le sue opinioni sul campionato, sulla Champions League e sul futuro della Nazionale.

Materazzi non ha dubbi: «Lotta Scudetto? Credo che la più forte sia l’Inter. Ha dimostrato negli anni e nella costruzione…» - Materazzi, ex difensore e colonna dell’Inter ha parlato nel corso di un’intervista della lotta Scudetto, della Champions League e non solo Marco Materazzi, intervenuto durante un evento organizzato da ... Come scrive calcionews24.com

Materazzi sicuro: "Inter favorita, a Roma vittoria meritata. Milan primo? Senza coppe è più facile". E sui playoff della Nazionale... - Il campione del Mondo del 2006 ha detto la sua sui nerazzurri: "A Roma ha vinto soffrendo solamente un quarto d'ora nel corso del secondo tempo". Segnala msn.com

Materazzi: "Inter la più forte, potevo andare alla Roma" - "In due o tre punti ci sono tante squadre ma credo che la più forte sia l'Inter. Lo riporta msn.com