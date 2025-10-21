La situazione di Thuram A margine della conferenza pre Royal Union SG-Inter, Cristian Chivu ha rivelato le condizioni reali di Marcus Thuram. Che preoccupano i nerazzurri anche in vista del big-match di sabato pomeriggio contro il Napoli: “Ha bisogno di più tempo.” In conferenza stampa Cristian Chivu è stato chiaro: Marcus Thuram sarà out L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Inter, le condizioni di Thuram e il dato allarmante sugli infortuni