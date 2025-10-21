Inter il bel tributo dell’Union Saint Gilloise ai nerazzurri

Il tributo dell’Union Saint Gilloise ai nerazzurri L’Union Saint Gilloise sui suoi profil social ha celebrato l’incontro con l’inter di questa giornata di Champions ricordando l’amichevole giocata 105anni fa in occasione della Coppa Velodrome Sempione. You may not know it, but Union Saint-Gilloise and Inter have already faced each other! L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, il bel tributo dell’Union Saint Gilloise ai nerazzurri

Altri contenuti sullo stesso argomento

Nel 2026 arriva '#Inter The Opus', un tributo senza precedenti alla storia del club nerazzurro - X Vai su X

Music Live Massimo Massi Management Giuseppe Panarelli CON VOI Tributo A Baglioni Vai su Facebook

Inter, Inzaghi: "Bel segnale del gruppo, per lo scudetto è dura. Taremi e Arnautovic grandi giocatori" - Il tecnico Simone Inzaghi, fresco della vittoria conquistata dalla sua Inter negli ottavi di finale di Coppa Italia contro l'Udinese, commenta il risultato a Mediaset: "È un grandissimo segnale, non ... Riporta calciomercato.com

Inter: Chivu, bel test e mi porto a casa il carattere - "È una partita di agosto, di preparazione, con le gambe che ancora non girano come dovrebbero ma è stato un bel test. Si legge su ansa.it

Inter, Chivu: "Bel test col Monaco, ho visto voglia e carattere nella squadra" - Dopo il test in famiglia, l'Inter di Chivu ha superato brillantemente anche quello all'estero. Come scrive sportmediaset.mediaset.it