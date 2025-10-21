Inter Hernanes Bonny? Molto meglio di Lookman

Le parole di Hernanes su Bonny Ange-Yoan Bonny ha conquistato i tifosi dell’Inter. Dopo la prestazione eccellente contro la Cremonese, l’attaccante si è ripetuto anche all’Olimpico. Il francese ha siglato il gol nella vittoria dei nerazzurri sulla Roma. Negli studi di DAZN, l’ex centrocampista nerazzurro Hernanes esalta l’attaccante arrivato dal Parma. L'articolo Inter, Hernanes “Bonny? Molto meglio di Lookman” proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, Hernanes “Bonny? Molto meglio di Lookman”

