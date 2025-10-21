Inter grande anche in Champions | 4-0 al St Gilloise e punteggio pieno

Soffre per quasi tutto il primo tempo, concede qualche occasione di troppo poi però l'Inter si sveglia e domina in Belgio. Nel terzo match di Champions League arriva la terza vittoria europea di fila: un tondo 4-0 sul campo del St. Gilloise che prima spreca e poi non regge il peso di un attacco nerazzurro decisamente in palla. A segno per gli uomini di Chivu l'olandese Dumfries e Lautaro Martinez (che aveva sprecato un paio di ghiotte occasioni in precedenza) nel primo tempo. A inizio ripresa ecco il terzo sigillo di Calhanoglu su rigore, a chiudere virtualmente il match. L'ultimo squillo è di Pio Esposito, ormai qualcosa in più di un baby talento in rampa di lancio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

