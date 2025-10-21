Inter Diouf? Ecco qual’è il problema

Diouf: oggetto misterioso Andy Diouf non è ancora riuscito a ritagliarsi un ruolo nella nuova Inter di Chivu. Mentre la squadra trova nuove energie grazie a Bonny e Pio Esposito, due oggetti misteriosi invece non riescono a imporsi. E sono, per qualche motivo, proprio i due acquisti più costosi dell’estate: Luis L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Inter, “Diouf? Ecco qual’è il problema”

