Inter da urlo | poker all’Union Saint-Gilloise primo posto e battesimo per Pio Esposito
Milano, 21 ottobre 2025 – Sono i numeri a fotografare il percorso europeo dell'Inter, per quanto dopo tre sole partite e avendo superato ostacoli quali Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise. Sono nove i punti, sono sempre nove i gol fatti e zero quelli subiti. Certamente affrontando squadre che non hanno lo stesso pedigree, ma sempre facendo il proprio in pieno, tanto che i nerazzurri sono in vetta al girone di Champions League. Le sensazioni positive arrivano anche nella fatica, perché l'avvio di gara contro i belgi non sembra il preludio a un 4-0. Ci deve mettere due volte i guantoni Sommer, deve impegnarsi a fondo Lautaro per salvare un gol sulla linea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Un weekend da urlo nella Casa dello Sport: Roma-Inter, F1, MotoGP e tanto altro! #SkySport - X Vai su X
Weekend di Serie A alla Tana! Birre, cibo e calcio su tutte le TV Sabato 18 ottobre Torino Napoli – ore 18:00 Roma Inter – ore 20:45 Domenica 19 ottobre Milan Fiorentina – ore 20:45 Birre artigianali alla spina Cibo da urlo Atmosfer Vai su Facebook
Inter da urlo: poker all’Union Saint-Gilloise, primo posto e battesimo per Pio Esposito - La prossima tappa è Napoli, sabato prossimo, uno scontro diretto a cui i nerazzurri arrivano dopo set ... Riporta sport.quotidiano.net
Inter-Cremonese 4-1, poker nerazzurro e Chivu in vetta - Quinta vittoria consecutiva, la terza in Serie A, per l'Inter che, tra le mura amiche del 'Meazza' sconfigge 4- Secondo adnkronos.com