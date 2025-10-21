Inter da urlo | poker all’Union Saint-Gilloise primo posto e battesimo per Pio Esposito

Milano, 21 ottobre 2025 – Sono i numeri a fotografare il percorso europeo dell'Inter, per quanto dopo tre sole partite e avendo superato ostacoli quali Ajax, Slavia Praga e Union Saint-Gilloise. Sono nove i punti, sono sempre nove i gol fatti e zero quelli subiti. Certamente affrontando squadre che non hanno lo stesso pedigree, ma sempre facendo il proprio in pieno, tanto che i nerazzurri sono in vetta al girone di Champions League. Le sensazioni positive arrivano anche nella fatica, perché l'avvio di gara contro i belgi non sembra il preludio a un 4-0. Ci deve mettere due volte i guantoni Sommer, deve impegnarsi a fondo Lautaro per salvare un gol sulla linea. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

