Lautaro sta bene e non ha avuto più le problematiche accusate prima di Roma. Dopo il raffreddore ha fatto un ottimo lavoro. Marcus Thuram ha bisogno di qualche giorno in più. Per il Napoli non ci sarà a quanto pare. Lautaro sì, Thuram no, e l’ Inter che sarà in campo questa sera alle 21 è per lo più scritta. Una notizia negativa, nell’Inter che è ripartita. Certe rivoluzioni d’altronde non hanno bisogno di clamore. A volte, bastano una parola detta al momento giusto, un cambio di ritmo negli allenamenti, o semplicemente uno sguardo capace di toccare corde sopite. In 36 giorni, Cristian Chivu ha fatto questo e molto di più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Inter, cartolina all'Europa. Chivu ha trovato la quadra. La notte per tenersi la vetta