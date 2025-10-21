Inter a valanga sull’Union SG Napoli travolto dal PSV Vincono tutte le big in Champions League

Va in archivio una serata a due volti per le squadre italiane impegnate martedì 21 ottobre nella prima metà della terza giornata valevole per la League Phase della Champions League 2025-2026 di calcio maschile. Prosegue il percorso netto dell’ Inter, che si conferma in vetta alla classifica generale con 9 punti in tre partite, mentre il Napoli crolla in trasferta rimediando la seconda sconfitta europea della stagione. Settimo successo consecutivo tra tutte le competizioni per i vice-campioni d’Europa, che sfruttano alla perfezione il calendario favorevole dei primi turni imponendosi anche in trasferta al Lotto Park di Anderlecht sugli abbordabili belgi dell’Union Saint-Gilloise per 4-0 grazie ai gol di Dumfries, Lautaro Martinez, Calhanoglu (su rigore) e Pio Esposito (al primo sigillo della carriera in Champions). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Inter a valanga sull’Union SG, Napoli travolto dal PSV. Vincono tutte le big in Champions League

Scopri altri approfondimenti

Women's Europa Cup, valanga Inter Women sul malcapitato Vllaznia: finisce 7-0 ad Interello - X Vai su X

SERIE A, INTER-CREMONESE 4-1 Prestazione spaziale dell'Inter a San Siro. Valanga di palle gol e Cremonese travolta. Uragano Bonny con un gol e tre assist, prestazioni favolose di Barella e Dimarco Vai su Facebook

Union SG-Inter 0-4, le pagelle: Lautaro tuttofare (7,5), Calhanoglu free kicker (7), Dumfries olandesone volante (7) - L’Inter di Cristian Chivu prosegue nel percorso netto di Champions League, liquidando con un netto 4- Riporta leggo.it

Champions League, le pagelle di Union SG-Inter: Dumfries è incontenibile, Lautaro para a fa gol - Pronti e via e nel giro di pochi secondi è chiamato a una doppia parata su David e Rasmussen. Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Union SG-Inter 0-3 LIVE, risultato in diretta della partita di Champions: Calhanoglu dal dischetto cala il tris - Inter di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Secondo fanpage.it