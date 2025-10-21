Intelligenza artificiale negli screening mammografici | la Asl Bari nel progetto per la prevenzione senologica
L’Asl di Bari è stata individuata dalla società scientifica GISMa (Gruppo Italiano Screening Mammografico) come centro di riferimento al Sud Italia per la sperimentazione dell’intelligenza artificiale applicata alla diagnostica senologica nell’ambito dello screening mammografico.Grazie alla nuova. 🔗 Leggi su Baritoday.it
