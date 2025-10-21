Firenze, 21 ottobre 2025 – Un prezzo molto salato in termini di risorse scientifiche e culturali è quello pagato dall’Italia a seguito delle leggi razziali e, in generale, nel periodo fascista. Il nostro Paese è generalmente considerata terra di migranti poveri e senza istruzione, ma durante il ventennio, in particolare dopo l’emanazione delle leggi antisemite, anche accademici e scienziati espatriarono in cerca di libertà, lavoro e salvezza. Chi erano? lI progetto ‘Intellettuali in fuga’ ricostruisce in un sito web in progress ad accesso gratuito e aperto a eventuali segnalazioni da parte degli utenti (https:intellettualinfuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Intellettuali in fuga dall’Italia fascista: convegno al Senato