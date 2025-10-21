Insulti e minacce al giovane arbitro | l’Accademia BMV condanna il genitore
Magnago (Milano), 21 ottobre 2025 - Continua a far discutere l’episodio avvenuto domenica scorsa al Campo dell’Amicizia di Legnano, dove durante una partita del campionato Allievi provinciali Under 17 tra Legnarello e Accademia BMV, un genitore ha rivolto pesanti minacce a un giovanissimo arbitro, costringendolo a chiedere l’intervento dei carabinieri. Dopo l’indignazione generale suscitata dal caso, arriva ora la presa di posizione ufficiale dell’Accademia BMV, società coinvolta nella gara, che con un comunicato ha espresso solidarietà all’arbitro e condanna assoluta per quanto accaduto. “Sentiamo doveroso prendere netta distanza dall’increscioso episodio di domenica mattina, nel corso della gara tra Legnarello e Accademia BMV, in cui l’arbitro dell’incontro ha subito reiterate offese e insensate minacce ”, scrive la società. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
