inside torna su italia 1 con il caso garlasco

Sarà il caso Garlasco il tema della prima puntata della nuova stagione di Inside, lo spin-off de Le Iene, che torna questa sera, martedì 21 ottobre, in prima serata su Italia 1 con Alessandro De Giuseppe. Anticipazioni del 21 ottobre 2025. L’ omicidio di Chiara Poggi, dopo quasi vent’anni e cinque processi, continua a far discutere e a riempire talk televisivi sul caso. Nell’inchiesta firmata da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, intitolata Delitto di Garlasco: una nuova verità è vicina?, verranno trasmesse nuove testimonianze esclusive, rivelazioni inedite e possibili sviluppi investigativi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

