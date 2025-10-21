Inondazioni frane e piogge | ecco cosa e quanto rischia Udine nell' era del cambiamento climatico

“Anche in uno scenario climatico ottimistico, abbiamo scoperto che il 77 per cento delle città future avrà un clima molto più simile a quello di un'altra città esistente che al proprio clima attuale. Inoltre, il 22 per cento delle città sperimenterà condizioni climatiche che attualmente non si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Messico, piogge torrenziali causano frane e inondazioni: le immagini della devastazione Vai su Facebook

#Meteo: #Inondazioni e frane in #India, diversi morti e dispersi, il video - X Vai su X

Clima: inondazioni in Messico, bufera sulla presidente Sheinbaum - Il Messico è uno dei Paesi più vulnerabili al cambiamento climatico, soggetto a fenomeni estremi sempre più frequenti: siccità, uragani, ... Riporta rsi.ch

Messico, piogge torrenziali causano frane e inondazioni: le immagini della devastazione - orientale, che hanno provocato almeno 72 morti e decine di altri dispersi, hanno sollevato nuovamente ... Scrive msn.com

Forti piogge devastano il Messico, provocando almeno 44 morti - Il governo lancia una risposta di emergenza dopo che le tempeste hanno innescato inondazioni e frane in diversi stati. Come scrive gamereactor.it