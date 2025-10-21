Innovazione venerdì 24 ad Avellino la finale di Start Cup Campania | studenti e ricercatori in gara
Venerdì 24 ottobre dalle ore 11,30, la sede storica della Camera di Commercio Irpinia Sannio (piazza Duomo 5, Avellino) ospita la finale di Start Cup Campania 2025, business plan competition promossa dal sistema universitario campano. La giornata si apre alle 11,30 con un momento di networking e business matching tra i team finalisti e gli stakeholder. Alle 14,30 il via alla competizione con i saluti istituzionali di Marco Consales, direttore Start Cup Campania; Gerardo Canfora, rettore dell’Università degli Studi del Sannio; Girolamo Pettrone, commissario straordinario della C.C.I.A.A. Irpinia Sannio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
