Innovazione ed export bando da 200mila euro per sostenere le imprese | Pilastri per la crescita
Al via venerdì il nuovo bando promosso dalla Camera di commercio di Ferrara Ravenna per sostenere le imprese locali nel potenziare la loro presenza sui mercati internazionali. Con uno stanziamento di 200mila euro, l’iniziativa punta a incentivare export e innovazione. Il bando si rivolge sia alle imprese già attive sui mercati esteri sia a quelle che intendono avviare un percorso di internazionalizzazione. L’obiettivo è duplice: da un lato, rafforzare la competitività delle aziende attraverso l’adozione di tecnologie e modelli innovativi; dall’altro, aprire nuove vie commerciali in mercati ad alto potenziale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
