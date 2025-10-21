Di seguito il comunicato: Dall’Intelligenza Artificiale alla Green Energy, il futuro è già iniziato. L’innovazione è oggi il pilastro della competitività, soprattutto quando si parla di internazionalizzazione delle imprese. Una ricerca del Centro Studi Confindustria – CSC Advisory evidenzia come il raddoppio della capacità innovativa possa incrementare del 29% l’export dei Paesi avanzati. È in questa prospettiva che torna Innovation Days, il roadshow del Sole 24 Ore organizzato in collaborazione con Confindustria, che martedì 21 ottobre farà tappa in Puglia. L’incontro potrà essere seguito in presenza alla Villa Romanazzi Carducci di Bari. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Innovation days Puglia: oggi a Bari Il Sole 24 Ore