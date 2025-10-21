Inneggiava alla jihad su TikTok arrestato nel Salernitano | Più di 200 video e immagini sui social

Ha pubblicato su TikTok più di 200 tra video ed immagini inneggianti al terrorismo jihadista il 33enne di origini tunisine, O.S., arrestato stamane. Il Gip di Salerno gli contesta i reati di istigazione a delinquere e apologia di più delitti di terrorismo commessi attraverso strumenti informatici. O. S. ha continuato a postare e pubblicare anche dopo una perquisizione locale e personale del novembre scorso. Di qui la sua “condotta particolarmente pervicace”, si legge in un comunicato diffuso dalla Procura di Salerno, tra gli elementi che hanno convinto il Gip a disporre la misura cautelare degli arresti domiciliari col braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Inneggiava alla jihad su TikTok, arrestato nel Salernitano: “Più di 200 video e immagini sui social”

