Inneggia a Hitler e si offende se le danno della sovrappeso Cerno | Fratoianni e Bonelli almeno questa la cacceranno?
L'ultima scoperta di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli è Souzan Fatayer, la “palestinese napulitana” candidata con il campo largo per il Consiglio regionale della Campania. Ebbene, come abbiamo scoperto sui social l'esponente di Avs ne dice di tutti i colori contro Israele e arriva a inneggiare a Hitler. Salvo poi offendersi per le parole in tv di Paolo Mieli. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Altre letture consigliate
La candidata Avs Souzan Fatayer nella bufera per un video condiviso via social in cui parla l’ex ambasciatore di Israele ma nella descrizione si inneggia a Hitler - facebook.com Vai su Facebook
Alessio Santonicola lancia movimento pro-Israele, ma sui social inneggia a Hitler - X Vai su X