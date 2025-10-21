Inneggia a Hitler e si offende se le danno della sovrappeso Cerno | Fratoianni e Bonelli almeno questa la cacceranno?

Iltempo.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ultima scoperta di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli è Souzan Fatayer, la “palestinese napulitana” candidata con il campo largo per il Consiglio regionale della Campania. Ebbene, come abbiamo scoperto sui social l'esponente di Avs ne dice di tutti i colori contro Israele e arriva a inneggiare a Hitler. Salvo poi offendersi per le parole in tv di Paolo Mieli. Il commento del direttore Tommaso Cerno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

