Inizia oggi la pena detentiva di Nicolas Sarkozy | cinque anni in carcere per associazione a delinquere
Nicolas Sarkozy farà oggi il suo ingresso nel carcere di La Santè, a Parigi, per iniziare a scontare una condanna a cinque anni per associazione a delinquere. È il primo della Francia ad andare in prigione dal Secondo dopoguerra. Il mese scorso, un tribunale di primo grado aveva stabilito che, durante la campagna elettorale per le elezioni del 2007, Sarkozy cercò di ricevere dal dittatore Muammar Gheddafi dei finanziamenti illeciti, che gli avrebbero consentito di vincere al ballottaggio. In cambio, l’ex leader libico ottenne una serie di favori diplomatici, legali e commerciali. Oltre a questo, fu aiutato a riabilitare la propria immagine con i Paesi occidentali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
News recenti che potrebbero piacerti
Buongiorno e buon martedì! Oggi la giornata inizia con i muffin integrali al cioccolato! Ricetta qui https://blog.giallozafferano.it/lydiaincucina/muffin-integrali-al-cioccolato/ - facebook.com Vai su Facebook
#VENEZIA • Inizia oggi la #VeniceFashionWeek! Fino al #26ottobre la nostra città celebra la moda consapevole, l’artigianato d’eccellenza e il Made in Italy con un ricco programma di eventi, mostre e atelier aperti. Complimenti alla squadra di @veneziadavive - X Vai su X
Nicolas Sarkozy inizia oggi a scontare la sua pena in carcere - Cinque anni, per associazione a delinquere: è il primo presidente francese ad andare in prigione dal secondo Dopoguerra ... Secondo ilpost.it
Pena detentiva: nel programma di reinserimento anche il tirocinio professionale - 56 del 2025, il CNDCEC ha chiarito che, ai fini dell’espiazione di pena detentiva , laddove lo svolgimento di un tirocinio professionale rientri nel programma di reinserimento ... Segnala ipsoa.it