Inizia oggi la pena detentiva di Nicolas Sarkozy | cinque anni in carcere per associazione a delinquere

Nicolas Sarkozy farà oggi il suo ingresso nel carcere di La Santè, a Parigi, per iniziare a scontare una condanna a cinque anni per associazione a delinquere. È il primo della Francia ad andare in prigione dal Secondo dopoguerra. Il mese scorso, un tribunale di primo grado aveva stabilito che, durante la campagna elettorale per le elezioni del 2007, Sarkozy cercò di ricevere dal dittatore Muammar Gheddafi dei finanziamenti illeciti, che gli avrebbero consentito di vincere al ballottaggio. In cambio, l’ex leader libico ottenne una serie di favori diplomatici, legali e commerciali. Oltre a questo, fu aiutato a riabilitare la propria immagine con i Paesi occidentali. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

