Ingresso gratuito docenti nei musei | la documentazione da presentare Modello in PDF
I docenti hanno diritto all'ingresso gratuito in musei, aree archeologiche e monumenti presentando la documentazione adeguata che attesta il loro stato di insegnanti in servizio.La documentazione richiesta per l'ingresso gratuito dei docenti presso i museiIl diritto all'ingresso gratuito è regolamentato dalla Nota 12045 del 20 marzo 2017 e dal Decreto n. 111 del 14 aprile 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Secondo questo decreto, l'ingresso gratuito è consentito al personale docente di ruolo o con contratto a termine dietro esibizione di un'attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Scuolalink.it
Scopri altri approfondimenti
HALLOWEEN PARTY 31 OTTOBRE dalle ore 17:00 INGRESSO GRATUITO Presso il CENTRO SOCIALE di Vallesaccarda - facebook.com Vai su Facebook
Sangiuliano, rinnovato entusiasmo per ingresso gratuito a musei - "Cittadini e turisti hanno risposto ancora una volta con entusiasmo alla proposta della gratuità nella prima domenica del mese, affollando musei e parchi archeologici statali. Come scrive ansa.it
Musei gratis domenica 2 novembre a Milano e Lombardia: cosa vedere - Il 2 novembre 2025 torna DomenicalMuseo: ingresso gratuito in musei e siti culturali in tutta la Lombardia. Scrive milanolife.it
Roma, domenica 1 settembre ingresso gratuito nei musei civici - Il primo settembre, prima domenica del mese, l'ingresso sarà gratuito nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Scrive ansa.it