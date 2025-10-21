Ingresso gratuito docenti nei musei | la documentazione da presentare Modello in PDF

I docenti hanno diritto all'ingresso gratuito in musei, aree archeologiche e monumenti presentando la documentazione adeguata che attesta il loro stato di insegnanti in servizio.La documentazione richiesta per l'ingresso gratuito dei docenti presso i museiIl diritto all'ingresso gratuito è regolamentato dalla Nota 12045 del 20 marzo 2017 e dal Decreto n. 111 del 14 aprile 2016 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Secondo questo decreto, l'ingresso gratuito è consentito al personale docente di ruolo o con contratto a termine dietro esibizione di un'attestazione rilasciata dalle istituzioni scolastiche. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

