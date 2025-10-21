Ingresso A8 La chiusura slitta di un mese

Slitta a dicembre la chiusura dell’ingresso in autostrada a Gallarate in direzione Milano per l’avvio dei lavori per la posa delle barriere antirumore, intervento che avrà una durata di dieci mesi. Il cantiere ha suscitato nelle scorse settimane grande preoccupazione, in particolare tra gli amministratori di Cassano Magnago, Cavaria e Gallarate, proprio per l’impatto sul traffico urbano dei percorsi alternativi obbligati per i veicoli, conseguenza del cantiere sulla A8. Da qui la necessità di un confronto in Prefettura con la società Autostrade per l’Italia che si è svolto a Varese nei giorni scorsi, occasione per portare sul tavolo i problemi e le proposte per ridurre i disagi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ingresso A8. La chiusura slitta di un mese

