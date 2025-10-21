Infortunio Thuram l’attaccante dell’Inter out anche contro il Napoli Chivu è pronto a scegliere fra Pio e Bonny L’idea del tecnico nerazzurro

Infortunio Thuram, niente Napoli: il francese ancora ai box, Chivu studia le alternative. Il tecnico nerazzurro dovrà prendere una decisione importante L’infortunio di Marcus Thuram continua a preoccupare l’ambiente nerazzurro. Dopo i tentativi di recupero da parte dello staff medico dell’Inter, il francese non sarà a disposizione per la prossima sfida di Serie A contro . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Thuram, l’attaccante dell’Inter out anche contro il Napoli. Chivu è pronto a scegliere fra Pio e Bonny. L’idea del tecnico nerazzurro

