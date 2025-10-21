Infortunio Gosens Fiorentina al lavoro al Viola Park per la trasferta di Vienna contro il Rapid | le condizioni del terzino tedesco in vista del match!

Infortunio Gosens, novità sul rientro in campo del terzino tedesco in vista della trasferta a Vienna della Fiorentina. Tutti gli aggiornamenti Clima sereno ma concentrato al Viola Park, dove la Fiorentina si è ritrovata oggi per l’allenamento in vista della trasferta di Vienna, dove giovedì affronterà il Rapid per la seconda giornata della League Phase. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Infortunio Gosens, Fiorentina al lavoro al Viola Park per la trasferta di Vienna contro il Rapid: le condizioni del terzino tedesco in vista del match!

Argomenti simili trattati di recente

#Gosens costretto al cambio in #MilanFiorentina a causa di un problema alla coscia - X Vai su X

55' - #MilanFiorentina 0-1 Gol della Fiorentina. Gosens spinge in porta una sponda di testa da pochi passi. - facebook.com Vai su Facebook

Fiorentina, infortunio per Gosens contro il Milan: al suo posto entra Parisi. Le condizioni - Robin Gosens è stato costretto a chiedere il cambio durante il secondo tempo di Milan- Secondo msn.com

Fiorentina, allarme Gosens: come sta l’esterno della Viola - Ecco cosa è successo nella ripresa Piccolo allarme in casa Fiorentina nella ripresa contro il Milan. Riporta calcionews24.com

Infortunio Gosens, cosa filtra dopo la sostituzione in Milan-Fiorentina: quando torna e quali partite può saltare - L'esterno tedesco è uscito a venti minuti dalla fine della gara di San Siro: seduto in panchina con il ghiaccio sulla coscia, al suo posto è entrato Parisi ... Segnala msn.com