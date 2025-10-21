Infortunio Cabal | come sta il difensore colombiano? Tudor dà una buona notizia ecco quali sono le sue condizioni e quando torna

Infortunio Cabal: quando torna il colombiano? Tudor ne parla così alla vigilia del Real Madrid, ecco quali sono le condizioni del difensore. Un piccolo spiraglio di luce in un’infermeria affollata. Alla vigilia della super sfida contro il Real Madrid, Igor Tudor ha offerto un aggiornamento a sorpresa sulle condizioni di Juan Cabal, uno dei grandi assenti per la trasferta del Bernabéu. Le parole del tecnico della Juventus lasciano intravedere una speranza, seppur flebile, di un recupero meno lungo del previsto. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI REAL MADRID JUVE “A fine settimana può tornare a correre”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

