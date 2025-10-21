Infortunio Cabal | come sta il difensore colombiano? Tudor dà una buona notizia ecco quali sono le sue condizioni e quando torna
Infortunio Cabal: quando torna il colombiano? Tudor ne parla così alla vigilia del Real Madrid, ecco quali sono le condizioni del difensore. Un piccolo spiraglio di luce in un’infermeria affollata. Alla vigilia della super sfida contro il Real Madrid, Igor Tudor ha offerto un aggiornamento a sorpresa sulle condizioni di Juan Cabal, uno dei grandi assenti per la trasferta del Bernabéu. Le parole del tecnico della Juventus lasciano intravedere una speranza, seppur flebile, di un recupero meno lungo del previsto. LA CONFERENZA STAMPA DI TUDOR ALLA VIGILIA DI REAL MADRID JUVE “A fine settimana può tornare a correre”. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
La #Juventus in trasferta a #Como senza: - #Pinsoglio (infortunio muscolare) - #Cabal (muscolare) - #Bremer (menisco) - #Miretti (muscolare) - #Zhegrova (infiammazione zona pubica) - #Milik (nessuna informazione disponibile) Vai su Facebook
Caso #Bremer, altro episodio di incongruenza tra tempi di rientro e aspettative sul recupero. La #Juve soffre più del previsto, si allunga la lista di chi ha subito ricadute o non ha smaltito l’infortunio: 2025/26 Miretti Bremer Cabal 24/25 Douglas Luiz N. Gonzalez - X Vai su X
Infortunio Cabal, quando tornerà a disposizione? Gli aggiornamenti sulle condizioni del difensore della Juve: ecco quali partite salterà - Tutti gli aggiornamenti sulle condizioni del terzino bianconero La difesa della Juventus continua a fare i conti con l’emergenza. Secondo juventusnews24.com
Juventus, non solo Bremer: i tempi di recupero per Cabal e le alternative di Tudor - Nuova tegola in casa Juventus: l’emergenza difensiva non accenna a fermarsi. Si legge su fantamaster.it
Infortunio Cabal: pessime sensazioni in casa Juventus. Le ultime - Le ultime sulle condizioni del difensore colombiano fattosi male col Villarreal La favola più bella si è trasformata in un incubo nel giro di qui ... Da calcionews24.com