Infortunio Bremer nuovo messaggio del difensore brasiliano sui social | la FOTO pubblicata che fa capire questa cosa ai tifosi della Juve

Infortunio Bremer, nuovo messaggio del difensore brasiliano: la FOTO pubblicata sui social dal bianconero. Un leader, anche quando è fuori dal campo. In uno dei momenti più bui della stagione, con la Juventus in piena crisi di risultati e in emergenza totale in vista della trasferta di Madrid, Gleison Bremer lancia un messaggio potentissimo. Il difensore brasiliano, che ha appena iniziato il suo lungo iter riabilitativo dopo l’intervento al menisco, ha pubblicato sui suoi social una frase che è la fotografia della sua mentalità. Mentre i compagni si preparano alla sfida contro il Real Madrid, lui è già in palestra, al lavoro per recuperare. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

