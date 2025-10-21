Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Vorrei innanzitutto rinnovare, a nome mio personale e della Camera dei deputati, i sentimenti di vicinanza a loro, a tutti i familiari delle vittime di incidenti sul lavoro e a quanti hanno subìto gravi menomazioni. La vostra partecipazione conferisce a questo momento un significato di grande valore". Lo ha detto il presidente della Camera Lorenzo Fontana all'evento 'Stati generali su salute e sicurezza sul lavoro'. "Oggi la Camera dei deputati ospita per la seconda volta gli Stati generali su salute e sicurezza sul lavoro. È un incontro che rinnova la ferma volontà delle Istituzioni di mantenere alta l'attenzione su un tema di assoluto rilievo civile e sociale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Infortuni: Fontana, 'situazione intollerabile, cambiamento si realizzi da banchi scuola'