"In Italia il sistema imprenditoriale è costituito da imprese che al 90% hanno meno di 10 dipendenti. E' necessario, pertanto, accorciare le distanze tra queste imprese, dove spesso ci sono lavorazioni pericolose e numerosi incidenti, e il mondo dell'Inail". Lo ha detto Marcello Fiori, direttore generale dell'Inail, all'incontro organizzato da Inail e dedicato alle nuove strategie per la sicurezza nei luoghi di lavoro e ad alcuni dei più recenti progetti di ricerca ad alto tasso tecnologico sviluppati dai ricercatori Inail, in occasione della Settimana europea per la salute e la sicurezza sul lavoro organizzata dall'Eu-Osha, di cui l'Istituto è focal point per l'Italia.

© Iltempo.it - Infortuni, Fiori (Inail): "Accorciare distanza tra imprese e Istituto"