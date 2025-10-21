Infortunati Milan chi recupera per il Pisa? L’auspicio di Allegri e le sensazioni
Il Milan di Massimiliano Allegri è alle prese con tanti calciatori infortunati in quest'ultimo periodo. Ma per la partita di venerdì sera a 'San Siro' contro il Pisa di Alberto Gilardino possibili novità positive per due giocatori ora fermi ai box. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
