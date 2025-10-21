Infortunati Milan chi recupera per il Pisa? L’auspicio di Allegri e le sensazioni

Pianetamilan.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan di Massimiliano Allegri è alle prese con tanti calciatori infortunati in quest'ultimo periodo. Ma per la partita di venerdì sera a 'San Siro' contro il Pisa di Alberto Gilardino possibili novità positive per due giocatori ora fermi ai box. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

infortunati milan chi recupera per il pisa l8217auspicio di allegri e le sensazioni

© Pianetamilan.it - Infortunati Milan, chi recupera per il Pisa? L’auspicio di Allegri e le sensazioni

Approfondisci con queste news

infortunati milan recupera pisaInfortunati Milan, novità ufficiali sui rientri: chi recupererà contro il Pisa - Massimiliano Allegri fa il punto della situazione in casa Milan dall'infermeria: due i possibili recuperi contro il Pisa. Secondo spaziomilan.it

infortunati milan recupera pisaMilan, Gimenez tornerà titolare venerdì contro il Pisa - Venerdì sera il Milan sarà impegnato nuovamente a San Siro, stavolta contro il Pisa, con l'obiettivo di vincere e mantenere la vetta solitaria della classifica. Riporta milannews.it

infortunati milan recupera pisaInfortunati Milan: Allegri fa un annuncio in vista della prossima partita. Ecco chi recupera - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan- Si legge su milannews.it

Cerca Video su questo argomento: Infortunati Milan Recupera Pisa