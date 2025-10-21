Infortunati Juve | Zhegrova e Miretti convocati con il Real Madrid? Ecco cosa filtra sulle condizioni dei due appena rientrati in gruppo
Infortunati Juve: Zhegrova e Miretti convocati con il Real Madrid? Ecco cosa filtra sulle condizioni dei due, rientrati ieri in gruppo. In un momento di generale difficoltà, arrivano finalmente notizie positive dall’infermeria della Continassa. Nella giornata di ieri, infatti, alla ripresa degli allenamenti, si sono rivisti in gruppo sia Edon Zhegrova sia Fabio Miretti. Un doppio recupero fondamentale per Igor Tudor, che vede ampliarsi le opzioni a sua disposizione in vista dei prossimi, delicati impegni. Si tratta di una buona notizia per la Juventus, anche se la loro presenza nella spedizione europea non è ancora certa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Infortunati Lazio: per Rovella segnali di miglioramento, obiettivo Juve per Pellegrini - X Vai su X
Infortunati Juventus Le ultime sullo stop di Zhegrova Vai su Facebook
Infortunati Juve: da Miretti a Zhegrova, chi recupera e chi no per il big match di Champions League contro il Real Madrid. Il punto - Infortunati Juve, buone notizie dal centrocampista che oggi si allena con i compagni: convocazione possibile. Segnala juventusnews24.com
Riecco Gatti, a che punto sono Zhegrova e Miretti: la Juve verso il Real Madrid - Lo schieramento della difesa verrà scelto in giornata da Tudor mentre davanti le preferenze sembrano essere chiare: i bianconeri pronti per tornare in Champions ... tuttosport.com scrive
Juve, buone notizie per Tudor: recuperati Zhegrova e Miretti. Contro la Lazio... - Nonostante le difficoltà in campo, dopo la sconfitta contro il Como, arrivano buone notizie per la Juventus di Igor Tudor. Riporta lalaziosiamonoi.it