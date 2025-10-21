Infortunati Juve | Zhegrova e Miretti convocati con il Real Madrid? Ecco cosa filtra sulle condizioni dei due appena rientrati in gruppo

Infortunati Juve: Zhegrova e Miretti convocati con il Real Madrid? Ecco cosa filtra sulle condizioni dei due, rientrati ieri in gruppo. In un momento di generale difficoltà, arrivano finalmente notizie positive dall’infermeria della Continassa. Nella giornata di ieri, infatti, alla ripresa degli allenamenti, si sono rivisti in gruppo sia Edon Zhegrova sia Fabio Miretti. Un doppio recupero fondamentale per Igor Tudor, che vede ampliarsi le opzioni a sua disposizione in vista dei prossimi, delicati impegni. Si tratta di una buona notizia per la Juventus, anche se la loro presenza nella spedizione europea non è ancora certa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

