Infortunati Juve chi non si è allenato alla vigilia della sfida contro il Real Madrid? Il VIDEO dalla Continassa con le ultime novità

Infortunati Juve, chi non si è allenato alla vigilia della sfida di Champions League: tutti gli aggiornamenti. (Marco Baridon, inviato alla Continassa) – Una rifinitura con alcune assenza, una partenza per Madrid in emergenza in difesa. La Juventus ha svolto questa mattina l’ultimo allenamento alla Continassa prima di volare in Spagna per la supersfida di Champions League contro il Real Madrid, ma Igor Tudor ha dovuto fare i conti con quattro assenze importanti. Come previsto, non hanno preso parte alla seduta e non saranno della partita Gleison Bremer, Juan Cabal, Arkadiusz Milik e Carlo Pinsoglio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

