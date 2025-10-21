Infiltrazioni mafiose disposta l’amministrazione controllata per la Juve Stabia

Il decreto, che non riguarderebbe solo la Juve Stabia, è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli. E’ stata disposta l’amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte . 🔗 Leggi su 2anews.it

