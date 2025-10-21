Infiltrazioni mafiose anche in Serie B | la Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria

Ilfattoquotidiano.it | 21 ott 2025

È stata disposta l’amministrazione giudiziaria per la Juve Stabia, società calcistica che partecipa al campionato di Serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. È il terzo caso di società professionistica in amministrazione giudiziaria per lo stesso motivo in pochi mesi dopo Foggia e Crotone. A proposito della società calabrese, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura dell’amministrazione giudiziaria, rigettando di fatto gli elementi presentati dalla difesa. La misura della durata di un anno proseguirà, pertanto, fino alla scadenza. Tornando alla questione Juve Stabia, il decreto – che riguarderebbe anche altre società che si occupano dei servizi annessi alle manifestazioni sportive – è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

