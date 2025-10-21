Infiltrazioni mafiose anche in Serie B | la Juve Stabia finisce in amministrazione giudiziaria
È stata disposta l’amministrazione giudiziaria per la Juve Stabia, società calcistica che partecipa al campionato di Serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. È il terzo caso di società professionistica in amministrazione giudiziaria per lo stesso motivo in pochi mesi dopo Foggia e Crotone. A proposito della società calabrese, il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura dell’amministrazione giudiziaria, rigettando di fatto gli elementi presentati dalla difesa. La misura della durata di un anno proseguirà, pertanto, fino alla scadenza. Tornando alla questione Juve Stabia, il decreto – che riguarderebbe anche altre società che si occupano dei servizi annessi alle manifestazioni sportive – è stato emesso dal tribunale di Napoli su richiesta della Procura, del Procuratore Nazionale Antimafia e del Questore di Napoli. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Infiltrazioni mafiose, in Umbria un algoritmo potrebbe individuarle in anticipo - X Vai su X
Un calo del 10% dei ricavi ha aumentato del 4,9% il rischio di infiltrazioni mafiose. Lo rivela uno studio della Banca d’Italia, che analizza l'impatto del Covid-19 sulle aziende italiane Vai su Facebook
Juve Stabia in amministrazione controllata: il decreto della procura di Napoli - E’ quanto emerge in una nota della procura di Napoli, guidata da Nicola Gratteri. Scrive msn.com
Disposta l'amministrazione controllata per la Juve Stabia - È stata disposta l'amministrazione controllata per la società sportiva Juve Stabia, che gioca nel campionato di serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Segnala tuttosport.com
L'ULTIMO NUMERO - Ottobre 2025 'Ndrangheta e politica - È stata disposta l’amministrazione giudiziaria per la Juve Stabia, società calcistica che partecipa al campionato di Serie B, a causa di presunte infiltrazioni mafiose. Da ilfattoquotidiano.it