Infiltrazioni clan in Juve Stabia Tribunale getta ombre sul Comune per festa di fine stagione
Tempo di lettura: 4 minuti Nella vicenda giudiziaria della Juve Stabia, il Tribunale di Napoli getta ombre pure sul Comune di Castellammare. Il contesto sono le ipotizzate infiltrazioni malavitose anche nella tifoseria delle Vespe. E nel decreto che dispone l’amministrazione giudiziaria per il club di calcio, si fa riferimento ad una data. La sera del 29 maggio 2025, sono previsti i festeggiamenti per la squadra. La Juve Stabia ha infatti disputato un’ottima stagione di Serie B, arrendendosi solo alla Cremonese nelle semifinali play-off. L’amministrazione comunale decide comunque di celebrare l’annata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
