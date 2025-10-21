Infelice e sgradevole Mentana sbotta così | l’attacco diventa subito virale
Dopo le polemiche per le dichiarazioni di Paolo Mieli su Souzan Fatayer, candidata di Alleanza Verdi-Sinistra (Avs) alle elezioni regionali in Campania, il giornalista Enrico Mentana interviene con una dura presa di posizione. L’attenzione ora si sposta su un contenuto controverso che Fatayer avrebbe ricondiviso su Facebook: un video accompagnato da un commento antisemita, ritenuto inaccettabile. Il post, secondo quanto riportato dal quotidiano Il Tempo, recitava: “Le parole di questo ebreo fanno rimpiangere l’incompiuta missione di Hitler”. Una frase gravissima, che accompagnava il rilancio di un video pubblicato alcune settimane fa dalla stessa Fatayer. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
