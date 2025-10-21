Indotto A2A nuovo allarme dei sindacati | Senza piano industriale a rischio centinaia di posti di lavoro
È in programma per domani, mercoledì 22 ottobre, alle ore 15, presso la sala "Libero Grassi" della A2A, l'assemblea dei lavoratori dell'indotto A2A, indetta da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil.All'incontro sono state invitate a partecipare le amministrazioni comunali della Valle del Mela, di.
