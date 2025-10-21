Indotto A2A nuovo allarme dei sindacati | Senza piano industriale a rischio centinaia di posti di lavoro

Messinatoday.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È in programma per domani, mercoledì 22 ottobre, alle ore 15, presso la sala “Libero Grassi” della A2A, l’assemblea dei lavoratori dell’indotto A2A, indetta da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil.All’incontro sono state invitate a partecipare le amministrazioni comunali  della Valle del Mela, di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Indotto Stellantis, nuovo presidio dei lavoratori Las e Lgs - L’anteprima della Jeep Compass al Salone dell’auto di Torino non frena l’allarme che attraversa San Nicola di Melfi. Si legge su rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Indotto A2a Nuovo Allarme