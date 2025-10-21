Indossato con cappotto corto minigonna e bijoux eccentrici questo capo nato per la notte mette di nuovo in luce le sue potenzialità moda
Provare a mettere nello stesso look camicia pigiama e minigonna sembra una mossa azzardata? Invece il binomio funziona e, anzi, già a un primo sguardo mette in luce tutte le sue potenzialità di diventare un grande classico. Specialmente se con il giusto styling. Il top del pigiama, indumento nato per dormire ma ormai sdoganato per essere portato anche fuori dalla camera da letto, deve essere considerato al pari di una qualsiasi camicia. Con la differenza di un pizzico di stile understated in più. È logico quindi pensarlo come un abbinamento perfetto per pantaloni lunghi e corti, così come gonne di ogni lunghezza. 🔗 Leggi su Amica.it
