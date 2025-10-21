India New Delhi soffocata dallo smog dopo la festa di Diwali

Tgcom24.mediaset.it | 21 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una densa coltre di smog ha avvolto New Delhi, il giorno dopo i festeggiamenti per la festa indù di Diwali, durante la quale milioni di persone hanno fatto esplodere fuochi d'artificio, facendo impennare i livelli di inquinamento atmosferico. I petardi, accesi fino a tarda notte, hanno riempito l'aria di fumo e polveri sottili, che si sono combinati con l'inquinamento stagionale e le condizioni meteorologiche stagnanti. L'Indice di Qualità dell'Aria (AQI) ha superato quota 350 in diversi quartieri della capitale indiana, un livello considerato "grave" e pericoloso per la salute, secondo i limiti raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

india new delhi soffocata dallo smog dopo la festa di diwali

© Tgcom24.mediaset.it - India, New Delhi soffocata dallo smog dopo la festa di Diwali

Leggi anche questi approfondimenti

india new delhi soffocataIndia, New Delhi soffocata dallo smog dopo Diwali: AQI oltre i livelli di sicurezza - Una densa coltre di smog ha avvolto New Delhi, il giorno dopo i festeggiamenti per la festa indù di Diwali, durante la quale milioni di persone hanno fatto esplodere fuochi d’artificio, facendo impenn ... Segnala msn.com

india new delhi soffocataIndia, Nuova Delhi soffocata dallo smog dopo la festa Diwali - Il 20 ottobre l’inquinamento a Nuova Delhi è salito a livelli critici, riducendo la visibilità mentre la città celebrava il Diwali. Da tg24.sky.it

Nuova Delhi soffocata dallo smog: scuole chiuse. Che succede - Non diminuisce e anzi aumenta la terribile cappa di inquinamento atmosferico che da giorni soffoca New Delhi. Segnala iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: India New Delhi Soffocata