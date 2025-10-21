India New Delhi soffocata dallo smog dopo la festa di Diwali
Una densa coltre di smog ha avvolto New Delhi, il giorno dopo i festeggiamenti per la festa indù di Diwali, durante la quale milioni di persone hanno fatto esplodere fuochi d'artificio, facendo impennare i livelli di inquinamento atmosferico. I petardi, accesi fino a tarda notte, hanno riempito l'aria di fumo e polveri sottili, che si sono combinati con l'inquinamento stagionale e le condizioni meteorologiche stagnanti. L'Indice di Qualità dell'Aria (AQI) ha superato quota 350 in diversi quartieri della capitale indiana, un livello considerato "grave" e pericoloso per la salute, secondo i limiti raccomandati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
