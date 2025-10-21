Indennizzi agli allevatori per l' epidemia Lingua blu pubblicato il bando | come fare domanda
Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione l’avviso pubblico per la concessione di indennizzi agli allevatori danneggiati dall’epidemia di Blue Tongue (lingua blu), che tra giugno e settembre 2025 ha causato la morte di oltre un migliaio di capi – in prevalenza ovini – in diverse aree del. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
De Pascale: “Sì agli indennizzi ai bagnini ma a carico dei privati che subentrano” - X Vai su X
Coldiretti Umbria con una comunicazione inviata alla Regione continua a sollecitare la pubblicazione del bando relativo alla delibera dello scorso luglio che prevede indennizzi agli allevatori colpiti dall’epidemia di Blue tongue (Lingua blu). Pur riconoscen - facebook.com Vai su Facebook
Coldiretti Umbria sollecita ancora la Regione: "urgente il bando per gli indennizzi agli allevatori colpiti da blue tongue" - (UNWEB) Coldiretti Umbria con una comunicazione inviata alla Regione continua a sollecitare la pubblicazione del bando relativo alla delibera regionale dello scorso luglio che prevede indennizzi agli ... Scrive msn.com
Lingua blu, in Umbria 140 focolai complessivi - La diffusione della lingua blu in Umbria ha comportato ad oggi la morte di 1. Secondo ansa.it
Via libera alle direttive per gli indennizzi da dermatite bovina. L’assessore Satta: “Ora procedure snelle per l’erogazione” - Via libera della Giunta alle direttive per la concessione di indennizzi agli allevatori che hanno subito danni a causa della diffusione della dermatite nodulare ... Si legge su regione.sardegna.it