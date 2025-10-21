Incontro sul mecenatismo culturale contemporaneo e sul rapporto tra arte e impresa

Tra i filari della Tenuta CastelGiocondo, nel cuore di Montalcino, la collezione permanente di Artisti per Frescobaldi si prepara ad accogliere due nuove opere. Si tratta dei lavori di Giulia Cenci (Cortona, 1988) e Sunmin Park (Seul), artiste di generazioni e provenienze diverse, che hanno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it