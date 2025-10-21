Incontro furibondo tra Trump Zelensky | Cedi il Donbass

Donald Trump e Volodymyr Zelenskyy si sono incontrati alla Casa Bianca la scorsa settimana. Tuttavia, l’incontro tra i due leader mondiali non è andato a buon fine. Secondo alcune fonti, il presidente degli Stati Uniti avrebbe perso completamente le staffe. L’invasione russa dell’Ucraina è ancora in corso. Sono in corso trattative per risolvere il conflitto. Proprio la scorsa settimana, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha visitato la Casa Bianca per incontrare Donald Trump. Tuttavia, le cose non sono andate bene. Secondo il Financial Times, Donald Trump e Zelenskyy hanno avuto una discussione animata in cui il leader ucraino non è riuscito a ottenere i missili Tomahawk per il suo Paese. 🔗 Leggi su Newsner.it © Newsner.it - Incontro “furibondo” tra Trump/Zelensky: ”Cedi il Donbass”

Argomenti simili trattati di recente

Trump e Zelensky, "lite furibonda" e mappe per aria: cosa è successo nell'incontro sull'Ucraina #ucraina #trumpzelensky #trump #zelensky #20ottobre https://tgcom24.mediaset.it/mondo/trump-zelensky-lite-incontro-cosa-e-successo_104843555-202502k.shtm - X Vai su X

Radio1 Rai. . Nella notte attacco di droni ucraini sul Belgorod: 2 morti. Intanto il Financial Times: "lite furibonda" l'ultimo incontro #Trump-#Zelensky, con imprecazioni, mappe gettate via e il presidente Usa che avrebbe ripetuto parola per parola la linea di Mo Vai su Facebook

La lite e le urla: ecco i retroscena dell'incontro tra Trump e Zelensky - Tra urla e liti furibonde, l'ex tycoon avrebbe proposto a Zelensky la cessione del Donbass alla Russia e avvertito che l'Ucraina rischia la "distruzione totale" ... Scrive msn.com

Trump e Zelensky, "lite furibonda" e mappe per aria: cosa è successo nell'incontro sull'Ucraina - Trump è tornato ad alzare i toni con Zelensky: ultimatum, insulti e mappe gettate in aria. Segnala msn.com

Trump, l'incontro di due ore e mezzo con Zelensky e il brusco saluto: «Abbiamo finito» - Dopo l'incontro alla Casa Bianca il presidente ucraino ha chiamato i leader europei. Segnala corriere.it