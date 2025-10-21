Incita al terrorismo sui social | arrestato un 33enne residente a Sicignano degli Alburni

Un 33enne di origine tunisina, residente a Sicignano degli Alburni, è finito domiciliari con braccialetto elettronico per l’accusa di istigazione a delinquere e apologia di reati di terrorismo tramite l’uso di strumenti informatici. L'indagineIl provvedimento scaturisce da una complessa indagine. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Rimane alta l’attenzione sul fronte della prevenzione antiterrorismo. Un cittadino straniero di 28 anni, segnalato dall’intelligence per il suo radicalismo islamico e per essere stato in contatto con i due soggetti turchi tratti in arresto lo scorso settembre a Viterbo Vai su Facebook

Salerno, incita alla jihad su TikTok: 33enne arrestato per terrorismo - Un 33enne di origine tunisina è stato arrestato in provincia di Salerno, con le accuse di istigazione a delinquere e apologia di terrorismo: avrebbe condiviso ... Secondo lapresse.it

Latina, diffonde su TikTok materiale jihadista: 31enne arrestato per terrorismo - A Latina istigava al terrorismo, diffondendo su TikTok materiale di propaganda jihadista. Secondo msn.com