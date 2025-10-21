Incidente tra due auto sulla tangenziale Nord | traffico in tilt con 6 km di coda

Traffico in tilt con 6 km di coda sulla tangenziale Nord tra Nova Milanese e Cinisello Balsamo a causa di un incidente stradale tra due auto.Il sinistro è avvenuto intorno alle 6.57 di questa mattina, martedì 21 ottobre. A rimanere coinvolto un uomo di 48anni.L’intervento dei soccorsi è stato. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

