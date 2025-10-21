Incidente sull' E45 strada chiusa e uscita obbligatoria a causa dello scontro tra due veicoli

A causa di un incidente stradale, carreggiata temporaneamente chiusa, in direzione Cesena, sulla E45, al km 214,000 all’altezza di Cesena. Ne dà notizia una nota di Anas, nell'incidente sono rimasti coinvolti due veicoli. “Uscita obbligatoria Borello Nord. Sul posto sono presenti le squadre Anas. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

