Incidente sulla Jonio-Tirreno scontro auto-pullman | sale a tre il bilancio dei morti

Sale il bilancio delle vittime del tragico incidente avvenuto nel pomeriggio sulla Strada statale 682 Jonio Tirreno, nei pressi dello svincolo di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria.Nel violento impatto frontale tra un pullman e un'auto, due persone sono decedute sul colpo, la terza. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

