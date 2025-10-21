Incidente sul lavoro | cade dal tetto del capannone morto 64enne

Imolaoggi.it | 21 ott 2025

L'uomo, dipendente di una ditta di catering, stava portando il pranzo sul tetto del capannone agli operai alle prese con la manutenzione della copertura. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

incidente sul lavoro cade dal tetto del capannone morto 64enne

© Imolaoggi.it - Incidente sul lavoro: cade dal tetto del capannone, morto 64enne

