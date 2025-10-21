Incidente sul lavoro | cade dal tetto del capannone morto 64enne
L'uomo, dipendente di una ditta di catering, stava portando il pranzo sul tetto del capannone agli operai alle prese con la manutenzione della copertura. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
