Incidente sul lavoro a Salerno | crolla una scala in un condominio di piazza Ippolito di Pastina due operai feriti

Momenti di paura ieri pomeriggio a Salerno e Provincia, meteo della settimana alerno, in un condominio di piazza Ippolito di Pastina, dove si è verificato un grave incidente sul lavoro durante alcuni interventi di manutenzione all’interno dello stabile. Secondo quanto riportato da LiraTv, due operai impegnati nei lavori sarebbero rimasti feriti in seguito al crollo parziale di una scala interna. La struttura ha improvvisamente ceduto mentre gli uomini si trovavano su uno dei pianerottoli, facendoli precipitare nel vuoto per alcuni metri. I soccorsi e le condizioni dei feriti. Immediato l’intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Incidente sul lavoro a Salerno: crolla una scala in un condominio di piazza Ippolito di Pastina, due operai feriti

