Incidente stradale sulla Statale 89 | si ribalta tir
Per fortuna sta bene il conducente del tir che nel pomeriggio di oggi, martedì 20 ottobre, si è ribaltato sulla Statale 89, in agro di Foggia, in prossimità del bivio per San Marco in Lamis, a poche centinaia di metri dall'agriturismo Posta Bassi, direzione Manfredonia.Sono ancora da accertare le. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
