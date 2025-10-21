Incidente stradale mortale a bordo marito e moglie | soccorsi al lavoro per ore
Incidente mortale in Umbria, sulla E45 in direzione Perugia, all’altezza di San Gemini. È accaduto in tarda mattinata e ha visto coinvolti moglie e marito, entrambi marchigiani. L’uomo, 63 anni, era alla guida dell’auto quando ha perso il controllo del veicolo che, dopo una sbandata, è finito fuori strada ribaltandosi più volte. L’impatto è stato violentissimo: il conducente è morto sul colpo, mentre la donna, seduta accanto a lui, è stata estratta dalle lamiere e trasportata in elisoccorso all’ospedale di Terni in codice giallo. >> Patente di guida, è rivoluzione: la decisione del parlamento europeo sull’età Secondo quanto riferito dalla polizia stradale di Terni, non ci sono altri veicoli coinvolti nel sinistro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
